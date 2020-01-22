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İpekyolu’nda ‘Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

VAN HABERLERİ  | 22.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında ‘Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezinin toplantı salonunda kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; 2019 yılında İpekyolu ilçesi polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen narkotik olaylarına ait veriler, Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemine (DHSDS) gelen ihbarlara yönelik yapılan denetim verileri ele alındı.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında ‘Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.
İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezinin toplantı salonunda kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; 2019 yılında İpekyolu ilçesi polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen narkotik olaylarına ait veriler, Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemine (DHSDS) gelen ihbarlara yönelik yapılan denetim verileri ele alındı. İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “2019 yılında AMATEM’e 3 bin 969 hasta başvurusu yapılmış olup 259 kişi hastanede yatarak tedavi olmuş, ÇAMATEM’e de 152 hasta başvurusu yapılmış olup 50 kişi hastanede yatarak tedavi olmuş. Ayrıca İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine de 521 kişi başvuru yapmış olup, 229 kişi sigarayı bırakmıştır. Ayrıca değerlendirme toplantısında ele alınan konularından bir diğeri ise metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi oldu. Çalışmalar kapsamında, 693 yapının 521’inin yıkım işlemi gerçekleştirilmiş olup kalan 172 yapının ise gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra yıkılması karara bağlandı. Toplumumuzun önemli sorunlarından biri olan, uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarının güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi, öncelik derecesine göre belirtilen okullara güvenlik kameralarının kurularak kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyonunun sağlanması, entegrasyonu sağlanmayan okullarda ise güvenlik kamera sisteminin korunmasına ilişkin durumu ele alındı. Özellikle okul ve çevresinde illegal yollardan sigara ve diğer zararlı madde satışlarının önlenmesi amacıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi. Öğrencilerin yoğun olarak gittiği kafe, oyun salonu, internet kafe ve benzeri yerlerin denetlenmesi ve çalışmanın kontrol edilmesi ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere STK’lar ile işbirliğinin yapılması kararı alındı” denildi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ise, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda bugün 81 ilde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldığını belirterek, “Bağımlılıkla mücadele ülkemizin en öncelikli sorunlarındandır. Bakanlığımızın koordinasyonunda ülkemizin tamamında olduğu gibi ilçemizde de uyuşturucu ve benzeri bağımlılıklarla ciddi bir mücadele yürütülüyor. Bu doğrultuda bizler de ilçemizde bir koordinasyon içerisinde bu konudaki çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz" dedi.

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