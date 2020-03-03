YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu’nda yol bakım ve onarım çalışması

İpekyolu’nda yol bakım ve onarım çalışması

VAN HABERLERİ  | 03.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, zorlu geçen kış aylarından dolayı yol ve kaldırımlarda oluşan deformelerin bakım ve onarımına başladı.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Şerefiye Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi’nde sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, zorlu geçen kış aylarından dolayı yol ve kaldırımlarda oluşan deformelerin bakım ve onarımına başladı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Şerefiye Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi’nde sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkan Vekili Aslan, son yılların en sert ve etkili kar yağışının yaşandığı Van’da gerek tuzlama gerek yol temizleme çalışmalarından dolayı oluşan yol ve kaldırım tahribatlarından vatandaş ve esnafın etkilenmemesi için asfalt sezonu olmamasına rağmen cadde ve sokakların onarılması talimatını verdi.
Daha sonra çevrede bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Vekili Sinan Aslan, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili sohbet ederek gelen talep ve önerileri çok önemsediğini ve çalışmaların bu kapsamda ilerleyeceğini ifade etti. Başkan Vekili Aslan, ilgili birim müdürleriyle kent estetiği, vatandaşların hayat standardını yükseltme ve daha yaşanılabilir ortamlar oluşturma hedefi çerçevesinde bahar aylarının gelmesiyle birlikte başlatılacak çalışmalara vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı benimseyeceklerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:23
İkindi
15:35
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Çaldıran’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Çaldıran’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.