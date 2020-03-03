İpekyolu’nda yol bakım ve onarım çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, zorlu geçen kış aylarından dolayı yol ve kaldırımlarda oluşan deformelerin bakım ve onarımına başladı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Şerefiye Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi’nde sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkan Vekili Aslan, son yılların en sert ve etkili kar yağışının yaşandığı Van’da gerek tuzlama gerek yol temizleme çalışmalarından dolayı oluşan yol ve kaldırım tahribatlarından vatandaş ve esnafın etkilenmemesi için asfalt sezonu olmamasına rağmen cadde ve sokakların onarılması talimatını verdi.

Daha sonra çevrede bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Vekili Sinan Aslan, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili sohbet ederek gelen talep ve önerileri çok önemsediğini ve çalışmaların bu kapsamda ilerleyeceğini ifade etti. Başkan Vekili Aslan, ilgili birim müdürleriyle kent estetiği, vatandaşların hayat standardını yükseltme ve daha yaşanılabilir ortamlar oluşturma hedefi çerçevesinde bahar aylarının gelmesiyle birlikte başlatılacak çalışmalara vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı benimseyeceklerini dile getirdi.

