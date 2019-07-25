iPhone 11 yavaş yavaş netleşiyor

3 farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkacak olan Apple, bu modellerde Apple A13 yonga setine yer verecek.

3D Touch teknolojisini artık sonlandıracak olan firma, yeni Taptic Engine sayesinde 3D Touch’a benzeyen bir deneyim sunacak. iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerinde uzun zamandır söylenen üçlü kamera kurulumu yer alacak. Apple “nihayet” yeni modelleri ile geniş açılı lense yer verecek.

Bu lens, Akıllı Çerçeve adı verilen yeni bir özelliği etkinleştirecek geniş açılı bir mercek olacak. Bu özellik, resimler ve videolarda çerçeveli alanın çevresindeki alanı yakalayacak ve daha sonra kullanıcıların çerçeveyi ayarlamasına veya otomatik perspektif gerçekleştirip düzenlemesine imkan sunacak.

Ayrıca amiral gemisi modelerin 120 FPS Slo-Mo video çekeceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Video konusunda yine bir sıçrama olmayacak ve 4K 60 FPS çekim opsiyonu sunulacak. Ön kamera konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Umarız Apple, geniş açılı lensi ön kamerasına da ekler.



