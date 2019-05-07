iPhone batarya süresi doğruları yansıtmıyor!

Merkezi İngiltere’de olan bir grup, 9 adet iPhone modelini test ettiğini ve Apple’ın verileri ile gerçekteki kullanım sürelerinin yüzde 18 ila yüzde 51 oranında fark olduğunu dile getirdi.

Batarya süresi ile gündeme gelen iPhone Xr modelini test eden ekip, Apple’ın belirttiği 25 saatlik kullanım süresini yakalayamadıklarını telefonun 16 saat 32 dakikada şarjının bittiğini belirtiyor.

Arada oluşan yüzde 50’lik fark oldukça yüksek. Apple’ın bu verileri hangi testler sonucu elde edip sunduğu ise bilinmiyor. Dilerseniz son iPhone modellerinin bataryalarının Apple’a göre ne kadar kullanım süresi sunduğuna bir göz atalım.

iPhone Xs

Kablosuz bağlantı üzerinden konuşma süresi: 20 saate kadar

İnternet kullanımı: 12 saate kadar

Kablosuz bağlantı üzerinden video oynatma: 14 saate kadar

Kablosuz bağlantı üzerinden ses çalma: 60 saate kadar

iPhone Xs Max

Kablosuz bağlantı üzerinden konuşma süresi: 25 saate kadar

İnternet kullanımı: 13 saate kadar

Kablosuz bağlantı üzerinden video oynatma: 15 saate kadar

Kablosuz bağlantı üzerinden ses çalma: 65 saate kadar