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iPhone XI ve iPhone XI Max modellerinin kılıfları sızdı

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TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Apple, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtacak. iPhone 11 ve iPhone 11 Max olarak isimlendirilecek olan bu modellerin üçlü arka kamera kurulumu ile geleceği uzun süredir konuşuluyordu.

iPhone XI ve iPhone XI Max modellerinin kılıfları sızdı

Rakiplerinin gerisinde kalmamak için üçlü arka kamera kurulumuna yer verecek olan Apple’ın, belki de tarihinin en çirkin iPhone tasarımı ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.
Üçlü arka kamera kurulumu telefonun arka sağ üst köşesine kare şeklinde yer vereceği söylenen Apple, bu tasarım ile çok tepki çekecek gibi görünüyor. Bugün ise; iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerinin şeffaf kılıfları sızdı.

iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerinin kılıfları üçlü kameranın nasıl konumlandırılacağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Yine çentikli ekran ile gelecek olan yeni iPhone modelleri, tasarımsal açıdan iPhone X/Xs modelline çok benzeyecek.

Peki, siz iPhone 11 ve iPhone 11 Max’in olası tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple tasarım ruhunu kaybetmeye mi başladı?

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Anahtar Kelimeler:
iPhone XI iPhone XI Max

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