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iPhone XR’ın asıl fiyatı 4000 TL!

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TEKNOLOJİ  | 25.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Yeni iPhone modellerinin Türkiye’de satışa sunulmasının arifesinde iPhone XR fiyatı 6500 TL’ye geriledi. Peki ödediğimiz bu paradan Apple’ın kasasına giren miktar ne kadar?

iPhone XR’ın asıl fiyatı 4000 TL!

Hatırlanacağı üzere Apple kısa süre önce düzenlediği özel etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerinin tanıtılmasından hemen sonra, geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone XR fiyatı da düşürülmüştü.

Hali hazırda ABD’de 749 dolardan satılan iPhone XR ülkemizde ise 7399TL’den kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bu fiyat beklentilerin hayli üzerindeydi.

Zaman içerisinde düşen kurun da etkisiyle Apple’ın fiyatlarda düzenleme yapacağı ve XR, XS, XS Max modellerinin fiyatını aşağıya çekeceği düşünüldü. Fakat beklenen olmadı.

Belki de Cupertino merkezli şirket bir ara fiyatlarını aşağıya çekmeyi, tekrardan düzenlemeyi düşünmüş olabilir. Fakat üst sınıfa hitap eden modellerden alınan ÖTV oranı yüzde 50 düzeyine çıkartılınca Apple da fiyat indirimini sonra ertelemiştir. Elbette bu tamamen bir tahminden ibaret.

Şimdi gelelim günümüz koşullarına. Malum, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’ın tanıtılmasıyla  birlikte iPhone XR fiyatı da aşağıya çekildi. ABD’de fiyatı 599 dolara düşürülen telefon ülkemizde ise 6.499TL’den satılmaya başlandı.

Açık konuşmak gerekirse, Türkiye fiyatının biraz daha alt seviyelerde olması bekleniyordu. Örneğin 5000 TL – 5500 TL bandı gibi. Fakat Apple yine beklentilerin üzerinde bir etiketle karşımıza çıktı.

Elbette burada suçun ne derece Apple’da olduğunu da iyi benimsemek gerekiyor. Çünkü ülkemizde akıllı telefonlar üzerinden alınan vergiler ciddi anlamda uçmuş durumda.

Peki bu vergiler telefon fiyatlarına nasıl yansıyor? Özellikle de gelen son güncellemeden sonra.

VERGİLER BÜTÇEMİZİ ZORLUYOR

Az önce de belirttiğimiz üzere üst seviye akıllı telefonlardan alınan ÖTV kısa süre önce yüzde 50 seviyesine çıkarılmıştı. Bu seviyelerde bir vergi telefon fiyatlarını da hayli olumsuz etkiliyor.

Durumu basit bir şekilde örnekleyelim. Şu anda Apple Türkiye sitesinde iPhone XR fiyatı 6499 TL olarak görünüyor. Tüm seçimleri yaptığınızda ise karşınıza şöyle bir not düşüyor. “KDV ve yasal ücretler dahildir: Yaklaşık 2.544.00TL”
Evet, aldığımız bir iPhone XR için yaklaşık olarak 2500TL vergi ödüyoruz. Apple sattığı telefondan 4000 TL’nin altında bir meblağ kazanırken, ödediğimiz paranın neredeyse yarısı devlete vergi olarak gidiyor.

Eğer Türkiye’de akıllı telefonlar üzerinden alınan vergiler biraz daha insaflı olsaydı, şu anda iPhone XR satın almak için 4000 – 4500 TL bandında bir rakamı ödememiz yeterli olurdu. Fakat mevcut şartlarda vergilerden başımızı kaldırmamız pek mümkün olmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone XR

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