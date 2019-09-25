iPhone XR’ın asıl fiyatı 4000 TL!

Hatırlanacağı üzere Apple kısa süre önce düzenlediği özel etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerinin tanıtılmasından hemen sonra, geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone XR fiyatı da düşürülmüştü.

Hali hazırda ABD’de 749 dolardan satılan iPhone XR ülkemizde ise 7399TL’den kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bu fiyat beklentilerin hayli üzerindeydi.

Zaman içerisinde düşen kurun da etkisiyle Apple’ın fiyatlarda düzenleme yapacağı ve XR, XS, XS Max modellerinin fiyatını aşağıya çekeceği düşünüldü. Fakat beklenen olmadı.

Belki de Cupertino merkezli şirket bir ara fiyatlarını aşağıya çekmeyi, tekrardan düzenlemeyi düşünmüş olabilir. Fakat üst sınıfa hitap eden modellerden alınan ÖTV oranı yüzde 50 düzeyine çıkartılınca Apple da fiyat indirimini sonra ertelemiştir. Elbette bu tamamen bir tahminden ibaret.

Şimdi gelelim günümüz koşullarına. Malum, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’ın tanıtılmasıyla birlikte iPhone XR fiyatı da aşağıya çekildi. ABD’de fiyatı 599 dolara düşürülen telefon ülkemizde ise 6.499TL’den satılmaya başlandı.