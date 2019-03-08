Mynet Trend

iPhone Xs’i yakalayan ilk telefon oldu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 08.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Xiaomi, oyuncular için geçtiğimiz yıl Black Shark isimli telefonunu satışa sunmuştu. Özel soğutma sistemleri ile desteklenen ve yüksek performans için tasarlanan Black Shark ailesine bu yıl yeni bir üye katılacak.

iPhone Xs’i yakalayan ilk telefon oldu

Black Shark 2 olarak isimlendirilmesi beklenen bu telefon, performans testi uygulaması olan Geekbench‘te görüntülendi.

Black Shark 2, Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 3516 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 11413 puan almayı başarıyor. 12 GB RAM ve 8 çekirdekli Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden beslenen Black Shark 2, kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak.

Performans canavarı olacak olan Black Shark 2, aldığı bu puan ile iPhone Xs modelini yakalamayı başarıyor. Oyuncuların hayallerini süsleyen Black Shark 2’nin 400 ila 500 dolar arasında fiyatlandırılacağını düşünüyoruz.

Tanıtım tarihi henüz resmi olarak açıklanmayan Black Shark 2, bakalım oyuncu telefonları arasından sivrilip tahta oturabilecek mi?

Galaxy S10 iFixit tarafından parçalarına ayrıldı!

Bisikletlinin parası yola saçıldı, farkına bile varmadı! Bakın sonrasında ne olduBisikletlinin parası yola saçıldı, farkına bile varmadı! Bakın sonrasında ne oldu
Game Pass için yeni oyunlar duyurulduGame Pass için yeni oyunlar duyuruldu
Xiaomi Redmi 7’nin canlı videosu yayınlandıXiaomi Redmi 7’nin canlı videosu yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
xiaomi telefon iPhone Xs

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Külliye'ye ünlü akını

Külliye'ye ünlü akını

ABD 2,5 yıldır gizlice çalışıyordu! Ortaya çıktı

ABD 2,5 yıldır gizlice çalışıyordu! Ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5G Türkiye’de ilk hangi şehirde kullanıma sunulacak?

5G Türkiye’de ilk hangi şehirde kullanıma sunulacak?

Game Pass için yeni oyunlar duyuruldu

Game Pass için yeni oyunlar duyuruldu

Xiaomi Redmi 7’nin canlı videosu yayınlandı

Xiaomi Redmi 7’nin canlı videosu yayınlandı

AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1neler getiriyor?

AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1neler getiriyor?

Xiaomi Mi 9 kamera güncellemesi hakkındaki detaylar

Xiaomi Mi 9 kamera güncellemesi hakkındaki detaylar

5TL’ye mini USB el feneri aldık

5TL’ye mini USB el feneri aldık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.