iPhone Xs’i yakalayan ilk telefon oldu

Black Shark 2 olarak isimlendirilmesi beklenen bu telefon, performans testi uygulaması olan Geekbench‘te görüntülendi.

Black Shark 2, Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 3516 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 11413 puan almayı başarıyor. 12 GB RAM ve 8 çekirdekli Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden beslenen Black Shark 2, kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak.

Performans canavarı olacak olan Black Shark 2, aldığı bu puan ile iPhone Xs modelini yakalamayı başarıyor. Oyuncuların hayallerini süsleyen Black Shark 2’nin 400 ila 500 dolar arasında fiyatlandırılacağını düşünüyoruz.

Tanıtım tarihi henüz resmi olarak açıklanmayan Black Shark 2, bakalım oyuncu telefonları arasından sivrilip tahta oturabilecek mi?

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