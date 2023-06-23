İple boğularak öldürülen şahsın davasında iki sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet verildi

Seydikemer’in Boğalar Mahallesi’nde 24 Nisan 2022’de meydana gelen olayda, Atlıdere mevkii yol ayrımındaki dere yatağında bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuştu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gelirken ip ile boğularak öldürülen kişinin Marmaris’te bir barda çalıştığı öğrenilen Diyarbakırlı 24 yaşındaki Kerim Bozan olduğu belirlenmişti. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi, cinayeti güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek aydınlattı.

İngiliz uyruklu 37 yaşındaki Elizabeth Rose Oleary ile Iraklı 31 yaşındaki Hayder Mahdı Karaeem, Bozan’ı öldürdüğü iddiasıyla Fethiye’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Cinayet iddiasıyla tutuklanan Oleary ile Karaeem’in Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmasında mütalaa okunduktan sonra iki tutuklu sanığın son sözleri alınıp karar verildi.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya öldürülen Kerim Bozan’ın kardeşleri Mustafa Bozan, Hüseyin Bozan ve Bayram Bozan ile Avukat Ali Fatih Çavdır, tutuklu sanıklar Elizabeth Rose Oleary ile Hayder Mahdı Karaeem ve avukatları Cem Siper ile Çiğdem Çınar Şengül katıldılar. İlk duruşmada yaşanan arbede nedeniyle geniş güvenlik önlemi alınırken, iddia makamının mütalaasının ellerine ulaştığını ve okuduklarını belirten tutuklu sanıklar yine suçu birbirlerinin üzerine attı. Duruşmada öldürülen Kerim Bozan’ın kardeşleri Bayram Bozan, Hüseyin Bozan ve Mustafa Bozan her iki sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Avukat Ali Fatih Çavdır da cinayetin canavarca hisle işlendiğini belirterek, “Her iki sanık cinayeti canavarca hisle ve tasarlayarak işlemiştir. Bu halinden cezalandırılmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Tutuklu sanık Hayder Mahdı Karaeem mütalaayı okuduğunu söyleyerk, "Öldürülen Kerim’in ailesinden özür diliyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Pişmanlık duyuyorum. İlk ifademde kendimi tercüman nedeniyle tam ifade edememiştim. Cinayeti işlememin sebebi sanık Elizabeth’in baskısıyla gerçekleşmiştir. Benim öldürülen Kerim’le bir husumetim yoktu. Takdir mahkemenizindir" diye konuştu.

Tutuklu sanık Elizabeth Rose Oleary ise, "Kerim’i öldürmek için azmettirmeye hiç niyetim olmadı. Bundan kazancım da olmadı. Ufak sorunlar yaşamıştık ama öldürecek kadar bir olay yaşamadık. Ben tutukluluğumda zaten cezalandırıldım. Ailemi, hayatımı, ilişkimi kaybettim. İşlemediğim bu suçu itiraf etmek ve kabul etmek istemiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

SON SÖZLERİ SORULDU

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sabahattin Akcal her iki tutuklu sanığa duruşmada karar vereceklerini, tüm delillerin toplandığını hatırlatıp son sözlerini aldı. Karaeem son sözünde, "Kendimde suçluluk hissediyorum. Elizabeth, Kerim ile beni bir araya getirmeseydi bu olay yaşanmayacaktı. Pişmanım" diye konuştu. Diğer tutuklu sanık Oleary ise ağlayarak, "Üzgünüm ama ben katil değilim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Tutuklu sanıklar Hayder Mahdı Karaeem ve Elizabeth Rose Oleary, tasarlayarak adam öldürme suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, indirim uygulanmadı. Kararın açıklanmasının ardından jandarmalar arasında duruşma salonunu arka arkaya terk eden sanıklardan Oleary, Karaeem’e saldırmak istedi.

