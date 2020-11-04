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İpsala Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışması sürüyor

EDİRNE HABERLERİ  | 04.11.2020 12:50 | Son Güncelleme

Yolcu peron sayısı 5'ten 8'e yükseltildi

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları devam ediyor.

İpsala Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlanırken, yolcu peronları da yenilenerek genişletildi. Peron sayısı 5'ten 8'e yükseltildi.

Tır peronlarındaki yenileme çalışmaları ise sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında tır peron sayısı 5'ten 10'a yükselecek.

Sınır kapısında yapılan modernizasyon çalışmasıyla giriş ve çıkışlarda zaman zaman yaşanan yoğunlukların en aza indirilmesi hedefleniyor.

- "Tek Durak" sistemine geçilecek

Yenileme çalışmalarının tamamlanması ile sınır kapısında "Tek Durak" sistemine geçilmesi planlanıyor.

Bu sistem sayesinde giriş-çıkış yapacak araçlar tek peronda hem pasaport işlemleri hem de gümrük işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Mevcut sistemde ayrı peronlarda yapılan işlemler, tek peronda gerçekleştirilecek ve işlem süresi kısalacak.

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