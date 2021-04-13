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  4. İptal edilen Diagne'nin golüne Allardyce'tan tepki

İptal edilen Diagne'nin golüne Allardyce'tan tepki

13.04.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WBA'nın Southampton'u 3-0 yendiği maç sonunda menajer Allardyce, Galatasaray'dan kiralık olan Mbaye Diagne'nin sayılmayan golünü eleştirdi.

İptal edilen Diagne'nin golüne Allardyce'tan tepki

West Bromwich menajeri Sam Allardyce, 3-0 kazandıkları maç sonunda VAR eleştirisi yaptı.

Southampton karşısında 3-0'lık galibiyet elde ettikleri maçın 3. dakikasında Diagne'nin attığı golün VAR tarafından iptal edilmesi üzerine Allardyce konuştu. Deneyimli menajer golün iptal kararının hatalı olduğunu belirterek, "Diagne'nin sayılmayan golünde VAR'dan yanlış karar çıktı. Hakemler kararı yanlış verdi yani hata VAR'dan değil insan hatası ile oldu. VAR'ın daha iyi nasıl olabileceği konusunda tüm paydaşlar bir araya gelerek bir şeyler yapması gerekiyor" sözlerini kullandı.

Sezon sonunda VAR konusunda çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Allardyce, "Pek fazla kişiye VAR'ın daha iyi nasıl yapılacağı konusunda söz söyleme fırsatı verilmedi. Umarım daha dengeli bir durum yaratılabilir" diye konuştu.

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Mbaye Diagne
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