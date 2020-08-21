Irak asıllı İsveç vatandaşı otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Irak asıllı İsveç vatandaşı turist, otel odasında ölü bulundu.

Babası ve kız kardeşi ile İsveç'ten tatile gelen ve Liman Mahallesi'ndeki bir apart otelde kalan Ali Hussein (30), girdiği banyodan uzun süre çıkmayınca kız kardeşi yanına gitti. Önce kapıyı çalan, ses gelmeyince içeri giren kardeşi, Hussein'i yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine aparta gelen sağlık ekipleri, Ali Hussein'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri otelde inceleme yaptı. Hussein'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

