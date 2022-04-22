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Irak Okçuluk Milli Takımı Türk başantrenöre emanet

22.04.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Okçuluk Milli Takımı Başantrenörü Erbay: "Irak'ı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız"

Türk okçuluk antrenörü Vedat Erbay, Irak Okçuluk Milli Takımı'nın başantrenörü oldu.

Uzun yıllar Türk Milli Takımı'nda, başta olimpiyatlar olmak üzere Türkiye'yi tüm kategorilerde sporcu olarak temsil eden ve milli takımda antrenör olarak görev yapan Vedat Erbay, 2. kez Irak Okçuluk Milli Takımı’nın başantrenörlüğüne getirildi.

Irak Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Raad Hamudi ve Irak Okçuluk Federasyonu Başkanı Saad el Meşhedani'nin de katılımıyla Bağdat’ta düzenlenen imza töreninde Erbay, bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Vedat Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden Irak Milli Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildiği için mutlu olduğunu söyledi.

İlk kamplarını Bağdat'ta 18 sporcu ile yapacaklarını belirten Erbay, şöyle konuştu:

"İlk hedefimiz 6-11 Mayıs tarihlerinde Irak’ın Süleymaniye kentinde yapılacak olan Asya Okçuluk Kupası olacak. Burada iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu turnuvanın ardından Antalya'da kampa gireceğiz. Kamp bitiminde Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağız. Irak Milli Takımı, yabancısı olmadığım bir takım. Daha önce de milli takımı çalıştırmıştım. Sporcularımı tanıyorum. Irak'ı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız."

Erbay, Irak Milli Takımı'nda 2012-2015 yıllarında yaptığı başantrenörlük görevinde, Arap ülkeleri arasında tüm kategorilerde birincilikler aldıklarını söyledi.

Erbay ayrıca, büyüklerde Avrupa Kupası ikinciliği, dünya kupası ikinciliği gibi önemli dereceler elde ettiklerini belirterek, gençler ve kadet kategorilerinde ise dünya şampiyonluğuna ulaşan sporcuları olduğunu kaydetti.

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