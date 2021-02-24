YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Irak petrolünü dünyaya Cryocan firmasının ürettiği vagon tanklar taşıyacak

Irak petrolünü dünyaya Cryocan firmasının ürettiği vagon tanklar taşıyacak

24.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretim yeri Kocaeli Dilovası’nda, Ar-Ge Ofisi Kayseri Erciyes Teknopark’ta olan Cryocan firması Irak petrolünü demiryolu üzerinden dünyaya taşıyacak olan 400 vagon tanktan üretimi biten 50 tankın gönderimine başladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Dilovası’ndaki fabrikayı gezerek firma yetkililerinden bilgi almasının ardından üretilen ilk vagon tank Irak’a gönderildi.Cryocan firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren bir firma olduklarını söyledi.

Üretim yeri Kocaeli Dilovası’nda, Ar-Ge Ofisi Kayseri Erciyes Teknopark’ta olan Cryocan firması Irak petrolünü demiryolu üzerinden dünyaya taşıyacak olan 400 vagon tanktan üretimi biten 50 tankın gönderimine başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Dilovası’ndaki fabrikayı gezerek firma yetkililerinden bilgi almasının ardından üretilen ilk vagon tank Irak’a gönderildi.
Cryocan firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren bir firma olduklarını söyledi. Urhan anahtar teslim şekilde Türkiye’de petrol ve LPG vagon tankı üretimi yapan ilk firma olduklarını belirterek şöyle devam etti:
“Irak Demiryolları petrol taşımacılığını kara yolundan demir yoluna kaydırmak için bir çalışma yürütüyor. Irak Demiryolları için üretilecek 400 vagon tanktan üretimi tamamlanan 50’sinin sevkiyatına başlandı. 2021 yılının sonuna kadar 100 tank vagonun daha üretimini tamamlayarak Irak’a teslim etmeyi hedefliyoruz. Kocaeli’de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karayollarından demiryoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak.
2022 yılının sonuna kadar da toplamda 400 adet vagon tankı göndermiş olacağız. Cryocan olarak dünyanın her yerinde tank ve tankerlerimiz çalışmakta olup, ürünlerimizi 66 ülkeye ihraç ettiğimizi belirtmek isterim.
Cryocan, vagon tank gibi birçok stratejik yatırımı bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile yürütmektedir. Savunma sanayinde roket yakıtı olarak kullanılan Hidrojen Tank Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali için gerçekleştirilen projeleri, IHA motorları irtifa test odası gibi birçok projeyi hayata geçirirken Lockheed Martin, Boeing gibi kurumların onaylı tedarikçisi, Rus Cosmos’a iş yapan Cryogenmash gibi kuruluşlarla da iş birlikleri yapmaktadır.
Ar-Ge Ofisi Kayseri Erciyes Teknopark’ta olan Cryocan firmasının bu önemli başarısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ise şunları söyledi:” Teknoparklar yerli ve milli üretim konusunda dışa bağımlılığı azaltma noktasında önemli rol oynamaktadır. Firmaların Ar-Ge çalışmalarının yapılması sürecinde de önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Erciyes Teknopark firmalarından biri olan Cryocan firmamızın ülkemiz adına üstlendiği bu başarılı projeden dolayı gurur duyuyoruz ve firmamızı tebrik ediyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:11
Öğle
12:56
İkindi
16:01
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Hacılar’da yol çalışmaları sürüyor

Hacılar’da yol çalışmaları sürüyor

106 bölgede 18. madde uygulaması ile Melikgazi’de modern şehircilik

106 bölgede 18. madde uygulaması ile Melikgazi’de modern şehircilik

KTO Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

KTO Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Petrescu dönemi kısa sürdü

Petrescu dönemi kısa sürdü

Dijital Gösterim Merkezi Son Teknolojiyle Yapılan İçerikleri vatandaşa sunuyor

Dijital Gösterim Merkezi Son Teknolojiyle Yapılan İçerikleri vatandaşa sunuyor

Kayserispor, yoluna Uğur Kulaksız ile devam edecek

Kayserispor, yoluna Uğur Kulaksız ile devam edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.