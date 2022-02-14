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Irak sınırını koruyan Mehmetçikten "14 Şubat Sevgililer Günü" mesajı

14.02.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınırda fedakarca görev yapan Mehmetçik, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Hudut Karakolu'ndan uzaktaki sevdiklerine mesaj yolladı

HAKKARİ (AA) - Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü 2 bin 200 rakımlı Derecik ilçesinin Irak sınırındaki üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri, 14 Şubat'ta uzaktaki sevdiklerini unutmadı.

Sarp dağlar ve karla kaplı arazilerde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutan askerler, başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor.

2 bin 220 rakımlı Balkaya Dağları'nda teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tek tek belirleyerek imha eden "hudut kartalları" sınır hattının tamamını kontrol altında tutuyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu sarp arazide gözleri hedefte, elleri tetikte nöbet tutan askerler, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde uzaktaki sevdiklerini unutmadı.

Dağların zirvelerinde kardan yapılan iglo mevzilerde hudut hattını koruyan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Umut Metin, "Balkayalar'da görev yapmaktayım. Komutanlarımızın emri doğrultusunda silah arkadaşlarımızla beraber görevimizi en iyi şekilde icra etmekteyiz. Buradan aileme en içten duygularımla sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etmesinler. Özlemle yolumu bekleyen sevgilimin de 'Sevgililer Günü'nü kutluyorum." dedi.

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