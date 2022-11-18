Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerin cenazesi Adana'ya getirildi

Adana Havalimanı'na getirilen şehit İnak'ın (28) cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilerek cenaze arabasına konuldu.

Şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Süleyman Elban ve diğer ilgililerce karşılanan şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Şehit İnak'ın cenazesi, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Düziçi ilçesi Gümüş köyünde toprağa verilecek.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak dün şehit olmuştu.

