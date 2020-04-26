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Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce son yolculuğuna uğurlandı

HATAY HABERLERİ  | 26.04.2020 11:39 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın da katıldığı Hatay'daki cenaze töreninde Kovid-19 tedbirleri uygulandı

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce'nin cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Haftanin bölgesinde, önceki gün PKK'lı teröristlerce havanla yapılan taciz atışında şehit düşen İnce'nin cenazesi "helallik" alınması için Kırıkhan Devlet Hastanesinden Özyörük Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra, Türk bayrağı sarılı naaşı Kırıkhan Şehitliği'ne götürülen İnce için burada cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Meryem İnce, babası Ali İnce, kardeşleri, yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve diğer protokol üyelerinin katıldığı törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı, sosyal mesafe kuralına uyulması sağlandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit İnce'nin naaşı, toprağa verildi.

Dört kardeşi bulunan şehit Ahmet İnce'nin bekar olduğu öğrenildi.

Önceki gün, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerce havanla yapılan taciz atışında sözleşmeli er Ahmet İnce şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

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