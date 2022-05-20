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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bir asker şehit oldu

20.05.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın, EYP'ye basarak yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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