Irak'ta ölü taklidi yaparak kurtulan DEAŞ'ın sözde emirinin yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de biri terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" Irak uyruklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Irak'ın Sincar, Cebel, Telafer ve Muhallabiye bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirliğini yaptığı, 30 bin kişiden sorumlu olduğu ve örgüte silah temin ettiği iddialarıyla hakkında dava açılan tutuklu Suphi Huveytli ile tutuksuz sanık Alaa Abdulkerim Yusuf ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen R.E, emniyete verdiği, sanık Huveytli'nin El Kaide'ye katılıp eğitim aldığı, emrinde 30 bin DEAŞ'lı olduğu, kardeşini zorla örgüte gönderdiği ve bulunduğu cezaevinden cesetlerin atında ölü taklidi yaparak kaçtığı yönündeki beyanlarının doğru olmadığını iddia etti.

Sanığa iftira attığını öne süren tanık R.E, "Sanık Huveytli ile aramızda kız meselesinden dolayı husumet oldu. O yüzden kendisine iftira attım. Amcasının kızını seviyordum. Kendisinin hiçbir suçu yok." dedi.

Koltuk değneği ile duruşmaya katılan sanık Huveytli ise hasta olduğunu ve tanığın ifade ettiği gibi kız meselesi yüzünden başına bunların geldiğini öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.