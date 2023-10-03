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  4. Irak’taki düğün yangını felaketinde yaralanan 20 Iraklı İstanbul’a getirildi

Irak’taki düğün yangını felaketinde yaralanan 20 Iraklı İstanbul’a getirildi

03.10.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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Irak’ın Musul şehrinde düğünde yaşanan yangın faciasında yaralananlardan 20 kişi askeri uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi.

Yaralılardan ikisi hayatını kaybederken 18 kişinin tedavileri Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede devam ediyor.
Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül’de çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu düğün salonunda çıkan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangında yaralananlardan bazıları tedavi için Türkiye’ye sevk edilmişti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangın faciasında yaralanan 82 yaralıdan 20’sinin askeri uçakla tedavi için İstanbul’daki hastanelere sevk edildiği bildirilmişti. Dün 12 kişi, bugün ise 8 kişi olmak üzere toplam 20 yaralıyı taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaparken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanedeki yaralılardan 2’si hayatını kaybetti. 18 yaralının tedavisi devam ederken aralarında hamile bir kadının da olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan Irak İstanbul Başkonsolosu Muhammed Selman, Türkiye ile ilgili düşüncelerini dile getirerek Türkiye’deki sağlık sektörünün gelişmiş olduğu için burayı tercih ettiklerini söyledi. Askeri uçak ile getirildiği için Savunma Bakanlığı’na teşekkür eden Selman, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na da minnettarlığını ifade etti.

Gaziosmanpaşa’daki özel hastaneyi değerlendirerek iyi sonuçlar aldığını belirten Irak Sağlık Bakanlığı sözcüsü Doktor Ahmed Adnan ise yaralıların burada çok iyi tedavi gördüğünü söyledi. Bir katın tamamen kendilerine ayrıldığını söyleyen Adnan, Türk halkının yanlarında oldukları için minnettar olduklarını dile getirerek Türk hekimlerine, hemşirelerine ve hastaneye teşekkür etti.

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