İran'da buluşuyorlar! Fenerbahçe'deyken prensiydi... İsmail Kartal eski oyuncusunu yanına alıyor

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 99 puan toplayan ve kırılmadık rekor bırakmayan İsmail Kartal, kısa bir süre önce İran'ın Persepolis takımıyla anlaşmaya vardı.

SÜPER LİG'E GÖZ KOYDU

Tecrübeli teknik adam, Persepolis ile anlaşmadan önce basın toplantısında yeni takımı için Türkiye'den oyuncu transfer etme niyetinde olduğunu belirtmişti.

'TÜRKİYE'DEN GÖTÜRMEK İSTEDİĞİM OYUNCULAR VAR'

İsmail Kartal, "Türkiye'den İran'a götürmek istediğim oyuncular var. Görüşmeler devam ediyor. Birkaç oyuncu üzerinde duruyorum. Transfer döneminin sonuna çok az kaldı. Bu oyuncuları zaten biliyorum ve takip ediyorum. Ayrıca, takvimimiz oldukça sıkışık, 3-4 günde bir maç oynayacağız. Mustafa Denizli ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüm, onlardan güzel geri dönüşler aldım." ifadelerini kullanmıştı.

O İSİMLER BELLİ OLDU

İsmail Kartal'ın bu bağlamda Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u istediği öğrenildi. İran basını, Cenk Tosun'un yanı sıra İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Serdar Dursun'u da kadrosuna katmak istediğini yazdı.