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  4. İran'da buluşuyorlar! Fenerbahçe'deyken prensiydi... İsmail Kartal eski oyuncusunu yanına alıyor

İran'da buluşuyorlar! Fenerbahçe'deyken prensiydi... İsmail Kartal eski oyuncusunu yanına alıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2025 18:37
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Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve Sarı-Lacivertliler'den ayrıldığı günden bu yana yeşil sahalardan uzak olan İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağlarken ilk transferini Süper Lig'den yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

İran'da buluşuyorlar! Fenerbahçe'deyken prensiydi... İsmail Kartal eski oyuncusunu yanına alıyor
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
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Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 99 puan toplayan ve kırılmadık rekor bırakmayan İsmail Kartal, kısa bir süre önce İran'ın Persepolis takımıyla anlaşmaya vardı.

SÜPER LİG'E GÖZ KOYDU

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Tecrübeli teknik adam, Persepolis ile anlaşmadan önce basın toplantısında yeni takımı için Türkiye'den oyuncu transfer etme niyetinde olduğunu belirtmişti.

'TÜRKİYE'DEN GÖTÜRMEK İSTEDİĞİM OYUNCULAR VAR'

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İsmail Kartal, "Türkiye'den İran'a götürmek istediğim oyuncular var. Görüşmeler devam ediyor. Birkaç oyuncu üzerinde duruyorum. Transfer döneminin sonuna çok az kaldı. Bu oyuncuları zaten biliyorum ve takip ediyorum. Ayrıca, takvimimiz oldukça sıkışık, 3-4 günde bir maç oynayacağız. Mustafa Denizli ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüm, onlardan güzel geri dönüşler aldım." ifadelerini kullanmıştı.

O İSİMLER BELLİ OLDU

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İsmail Kartal'ın bu bağlamda Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u istediği öğrenildi. İran basını, Cenk Tosun'un yanı sıra İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Serdar Dursun'u da kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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transfer İsmail Kartal son dakika fenerbahçe
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