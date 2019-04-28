Mynet Trend

İran'da 'Kim Milyoner Olmak İster?' benzeri program yasaklandı

zeynep.ok zeynep.ok
DÜNYA  | 28.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

İran'da Kim Milyoner Olmak İster formatında yayınlanan 'Kazanan Ol' adlı program, üst düzey dini yetkililerin 'helal kumarhane' tepkileri üzerine yasaklandı.

İran'da 'Kim Milyoner Olmak İster?' benzeri program yasaklandı

Dünya çapında onlarca ülkede aynı formatla ancak farklı isimlerle yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, İran'ı ikiye böldü. Üst düzey dini yetkililerden ve muhafazakarlardan gelen tepkiler üzerine geçici olarak yasaklanan 'Kazanan Ol' adlı programın, yayından kaldırılma gerekçesi ise çok konuşuldu.

kim-milyoner-olmak-ister-yayindan-RvIJ_cover

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, oyun üzerine kurulu programların ülkenin cesaretlendirmek istediği 'çalışkanlık ve üretim' politikasını tehlikeye attığını söyledi. Bunun üzerine önde gelen vaizlerden Ayetullah Makarem Şirazi, bir fetva yayımlayarak nakit para ödülü vaat eden programların 'kumar' ve 'şans oyunu' olduğunu söyleyerek İslam dininde yasak olduklarını vurguladı.

İranlı aktör Muhammed Rıza Golzar'ın sunduğu program, yarışmacılara 1 milyar İran riyali (25 bin dolar) kazanma şansı verirken izleyicilerin de bir uygulama üzerinden dahil olarak para kazanmasını sağlıyordu.

kim-milyoner-olmak-ister-yayindan-KQZa

İran Radyo Televizyon Kurumu eleştirilmişti: Haber ajansları ise, İran Radyo Televizyon Kurumu'nu 'bir helal kumarhane' işletilmesine izin verdiği gerekçesiyle eleştirmişti. Bunun üzerine kurum bu tarz televizyon programları hakkında bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Programın ülkede en az bir hafta yayından kaldırılması bekleniyor, programın sponsorluk sisteminin değiştirilmesi üzerine çalışıldığı da aktarılıyor.

Bu tarz başka bir program olan 'Beş Yıldız' da Instagram hesabından paylaştıkları bir mesajla bir hafta yayında olmayacaklarını belirtti.

İran daha önce de ABD ve Avrupa tarzı programları ülkeye uyarlamıştı.


Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı!Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Zelenskiy ocakbaşında et pişirdiZelenskiy ocakbaşında et pişirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster Kim Milyoner Olmak İster iran
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bu kadarına da pes! Özel yazılım bile geliştirmiş!

Bu kadarına da pes! Özel yazılım bile geliştirmiş!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Statta porno film çektiler

Statta porno film çektiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

200 milyon yıllık ‘yaşayan fosil’ görüldü!

200 milyon yıllık ‘yaşayan fosil’ görüldü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manken Tales Soares podyumda hayatını kaybetti

Manken podyumda hayatını kaybetti!

Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Bodrum tatilindeki Zelenskiy ocakbaşında et pişirdi

Zelenskiy ocakbaşında et pişirdi

Dünya bu kadını konuşuyor! 44 çocuk doğurunca kocası evden kaçtı

44 çocuk doğurunca kocası evden kaçtı

Yeni kriz yaratacak açıklama: Yeni ve çok etkili yaptırım hazırlanıyor

Yeni kriz yaratacak açıklama: Çok etkili yaptırım hazırlanıyor

Karı-kocanın siyasi tartışması kanlı bitti

Karı-kocanın siyasi tartışması kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.