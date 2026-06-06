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İran, Dünya Kupası için Antalya'dan ayrıldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran Milli Futbol Takımı, Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak turnuva için yola çıktı. Antalya kampında oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan İran, dev turnuva öncesi moral depoladı.

İran, Dünya Kupası için Antalya'dan ayrıldı
Cevdet Berker İşleyen

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı, 2 hafta önce geldiği Belek Turizm Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamladı. Kamp sürecinde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren İran, hazırlık karşılaşmalarında Gambiya'yı 3-1, Mali'yi 2-0 yendi.

Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile aynı grupta mücadele edecek olan İran Milli Takımı kafilesi, Antalya'dan ayrıldı. Kafile Antalya Havalimanı'na gelmeden saatler önce 3 kamyon dolusu eşya ise uçağa yüklenmek için havalimanında boşaltıldı. Saat 16.30'da havalimanına gelen kafile, Dünya Kupası serüveni için Meksika'nın Tijuana kentine gitmek üzere hareket etti. İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
İran dünya kupası
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