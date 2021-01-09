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İran sınırında çuvallar içerisinde kaçak ilaç ele geçirildi

09.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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İran sınırında çuvallar içerisinde kaçak ilaç ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde İran’a götürülmek üzere çuvallar içine konulmuş bin 15 tablet hap, 55 astım tüpü ve 386 adet krem olmak üzere Türk menşeli tıbbi malzeme ele geçirildi.Van Başkale İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi faaliyetinde İran’a götürülmek üzere çuvallar içine konulmuş tıbbi malzeme ele geçirildi.

Van’ın Başkale ilçesinde İran’a götürülmek üzere çuvallar içine konulmuş bin 15 tablet hap, 55 astım tüpü ve 386 adet krem olmak üzere Türk menşeli tıbbi malzeme ele geçirildi.
Van Başkale İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi faaliyetinde İran’a götürülmek üzere çuvallar içine konulmuş tıbbi malzeme ele geçirildi. Jandarma ekipleri, çuvallar içine konulmuş bin 15 tablet olmak üzere 9 bin 130 adet hap, 55 adet astım tüpü ve 386 krem Türk menşeli tıbbı malzeme bulundu. Tıbbi malzemelere el konulurken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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