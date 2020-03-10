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İran uyruklu uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis

ANTALYA HABERLERİ  | 10.03.2020 11:47 | Son Güncelleme

İran uyruklu uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis

Antalya'da okul önünde uyuşturucu sattığı öne sürülen İran uyruklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kohyar Ebrahimi ve avukatı katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sanığın bir lisenin giriş kapısı önünde park halindeki motosikletin üzerinde yakalandığı belirtildi.

Üzerinde satışa hazır vaziyette esrar ve araba anahtarı biçiminde hassas terazi ele geçirilen sanıkta, 13 bin 160 lira bulunduğu bildirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Kohyar Ebrahimi'nin "Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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