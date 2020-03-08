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İran'da çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

İran'da çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İran İstihbarat Bakanlığı'na ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan-Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada Ceyşu'l Adl örgütü üyesi olduğu öne sürülen İlyas Naruyi öldürüldü.

Naruyi'nin Nikşehr kentindeki 2 Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü saldırının emrini veren kişi ve Haş bölgesinde 27 Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü otobüs saldırısının zanlılarından olduğu iddia edildi.

Açıklamada, 8 Şubat'ta, Zahidan kenti 15 Nolu Karakol'a bombalı saldırı hazırlığındaki örgüt üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişinin yaralı ele geçirildiği ifade kaydedildi.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

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Ceyşu'l Adl örgütü Çatışma İran Sistan-Beluçistan

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