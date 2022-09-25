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İran’da devam eden gösterilerde 20 yaşındaki Hedis Necefi hayatını kaybetti

25.09.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da devam eden gösterilerde 20 yaşındaki Hedis Necefi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ederken Kerec’de 20 yaşındaki Hedis Necefi’nin güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhaliflere ait İranWire haber sitesinin bildirdiğine göre, 21 Eylül'deki gösteriler sırasında Kerec ilçesinde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 20 yaşındaki Hedis Necefi, ilçedeki Kaim Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre, kız kardeşi Hedis Necefi’nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Hadis Necefi olduğu ileri sürülen kişinin saçlarını bağlayarak eyleme katılmaya hazırlandığı görülüyor.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

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