YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı

İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı

07.11.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı

MARDİN (AA) - İran'da devrilen Türk tırındaki tavuk ürünlerinin yağmalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İran'a tavuk ürünü taşıyan Türk firmasına ait tır, dün Merivan şehrinin dağlık bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada etrafa saçılan koliler halindeki tavuk ürünleri yoldan geçen kişilerce yağmalandı.

O anları bir tır sürücüsü cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyorProf. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyor
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandıMardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Anahtar Kelimeler:
Nusaybin

Mardin Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
12:06
İkindi
14:56
Akşam
17:21
Yatsı
18:38

Mardin Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Yünçek Eczanesi
Artuklu
Akdağ Eczanesi
Kiziltepe
Şan Eczanesi
Kiziltepe
Kardaş Eczanesi
Midyat
Murad Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.