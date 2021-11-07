İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı

MARDİN (AA) - İran'da devrilen Türk tırındaki tavuk ürünlerinin yağmalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İran'a tavuk ürünü taşıyan Türk firmasına ait tır, dün Merivan şehrinin dağlık bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada etrafa saçılan koliler halindeki tavuk ürünleri yoldan geçen kişilerce yağmalandı.

O anları bir tır sürücüsü cep telefonu kamerası ile kaydetti.



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