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İran'dan Ağrı'ya motosikletle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

05.05.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'dan Ağrı'ya motosikletle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

İran'dan Ağrı'ya motosikletle uyuşturucu getirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKO) ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, İran'dan yurda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine bir motosikleti takibe aldı.

Durdurulan motosiklette arama yapan ve 4 kilo 86 gram reçine esrar, 314 gram metamfetamin ile 686 gram skunk ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Kentteki başka bir uyuşturucu operasyonunda ise M.Ş.S. idaresindeki bir aracı Şeker Kavşağı uygulama noktasında durduran ekipler, sürücü kapısının altında bulunan şase demirinin içerisinde 11,16 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü ve araçta bulunan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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