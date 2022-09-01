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İranlı mühendisin homojen ve heterojen sıvı ölçüm cihazı TEKNOFEST'te sergileniyor

01.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı mühendisin homojen ve heterojen sıvı ölçüm cihazı TEKNOFEST'te sergileniyor

İLYAS GÜN - İranlı elektronik mühendisi Hassan Mohamadi tarafından, taşınabilir homojen ve heterojen sıvılar için yoğunluk ölçer cihaz geliştirildi.

İran'ın Tebriz kentinde yaşayan Hassan Mohamadi tarafından 12 yıllık çalışma sonucunda geliştirilen taşınabilir homojen ve heterojen sıvılar için yoğunluk ölçer cihaz, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Cihaz, İsviçre'de düzenlenen Dünya Mucitler Buluşması'nda da gümüş madalya kazandı.

Mohamadi, AA muhabirine, taşınabilir homojen ve heterojen cihazın dünyada bulunmadığını söyledi.

Cihazın su, asit, alkaliler, rafineri ürünleri, parfüm gibi homojen sıvıların yanı sıra hamur, bulamaç, endüstriyel heterojen sıvıları da ölçtüğünü belirten Mohamadi, "Plastik, metal, metal olmayan alaşımlar, cam ve seramik gibi katı parçaları, toprağı, hızlı çöken sıvıları veya çözünmeyen partikülleri ölçmekte de kullanılabilir. Sıcaklığından bağımsız, istenilen hacimde sıvıyı fiziksel temas olmadan ölçüyor." dedi.

Mohamadi, çelik, bakır, alüminyum ve altın gibi madenlerin konsantrasyon fabrikalarında hamur ve bulamaç gibi yoğunluk ölçümlerinin yapıldığını dile getirerek, "Petrokimyada ham petrol, benzin, alkol, deterjan gibi ürünlerin de yoğunluğunu ölçmekte kullanılıyor. Medikal ve tıp alanında, gıda endüstrisinde su ve şeker çözeltileri, içecekler ve bal ölçümü yapıyor. İnşaat sektöründe beton ve çimento harcı, plastikler ve laboratuvar numunelerini ölçmekte rahatlıkla kullanılabiliyor. Taşınabilir, doğru, hızlı ve kullanımı kolay olan cihaz eksi 1 ila 50 derece sıcaklıkta ölçüm yapabilme kabiliyetine sahip." ifadelerini kullandı.

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