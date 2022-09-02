İranlı mühendislik öğrencisinin geliştirdiği soğutucu kutu TEKNOFEST'te sergileniyor

İranlı biyomedikal mühendisliği öğrencisi Mohammed Hajizadeh tarafından sağlık alanında kullanılabilen soğutucu kutu geliştirildi.

Tebriz'de yaşayan, biyomedikal mühendisliği son sınıf öğrencisi Hajizadeh, 3 yıllık çalışma sonucunda insan spermlerinin bozulmadan taşınabilmesi için soğutucu kutu tasarladı.

İsviçre, Kanada ve ABD'de katıldığı Dünya Mucitler Buluşması'nda altın madalya kazanan genç mühendis adayı, tasarladığı kutuyu Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de de sergiliyor.

Hajizadeh, AA muhabirine, özellikle ülkesinde insan spermlerinin taşınması sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle böyle bir kutu tasarladığını söyledi.

Kutuyu daha sonra geliştirdiğini ve organ taşınabilir hale de getirdiğini anlatan Hajizadeh, "Daha önce sperm ve organ taşıma kutuları manueldi, elektronik değildi. Şimdi biz bu cihazı kendimiz geliştirdik. Özellikle spermi insan vücut ısısında taşıdığı için 48 saat içinde bozulmuyor. Eksi 60 ve 40 dereceye kadar da ısıyı koruyabiliyor. Kutu içindeki ultraviyole ışıkları sperm üzerindeki bakterileri ortadan kaldırıyor. Bir neyi dezenfektan etkisi yapıyor." dedi.

Kutunun seri üretimini yapmaya başladıklarını dile getiren Hajizadeh, şunları kaydetti:

"İran, Irak ve İsviçre'de satışı yapılıyor. Türkiye ve Güney Kore ile de alım anlaşması imzaladık. TEKNOFEST gibi yarışmalara da katıldık. Uluslararası değerlendirme kuruluşları projemizi değerlendirdi ve bize altın madalya verdi. Bu kutu tek anlamda kullanılmıyor. Organ naklinde çok önemli rol oynuyor."

