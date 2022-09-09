İranlı sanatçı Mohsen Namjoo, Türkiye'de beş konser verecek

İSTANBUL (AA) - New York Times tarafından "İran'ın Bob Dylan'ı" olarak adlandırılan ünlü sanatçı Mohsen Namjoo, orkestrasıyla 5 konserlik turne için aralık ayında Türkiye'ye gelecek.

Acem-blues türünün kurucusu gösterilen, rock ve cazı geleneksel İran müziği ile harmanlayan İranlı sanatçı, Epifoni organizasyonu ile ilk olarak 2 Aralık'ta İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Namjoo, daha sonra 3 Aralık Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 7 Aralık Ankara Congresium'da, 8 Aralık Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde ve son olarak 10 Aralık'ta Van Nur Tatar Spor Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak.

İran'da doğup, büyüyen fakat şu anda New York'ta yaşayan sanatçı, Tahran Üniversitesinde Alireza Mashayekhi ve Azin Movahed gibi usta müzisyenler ve eğitimcilerden tiyatro ve müzik eğitimi aldı.

Stanford Üniversitesinde müzik profesörü olarak da çalışmalarına devam eden Namjoo, şimdiye kadar 17 albüm çıkardı.

Bugüne kadar iki kitap da kaleme alan sanatçı, 2022-2023 döneminde 4 yeni albüm yayınlamayı planlıyor.

