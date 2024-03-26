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İranlı turistler nevruz tatilini Sarıkamış'ta kayak yaparak geçiriyor

AA AA
26.03.2024 11:45
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, şu sıralar Nevruz Bayramı tatili yapan İranlı turistleri ağırlıyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kayakseverleri cezbeden 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde kayak sezonu martın son günlerinde de devam ediyor.

Kar kalınlığının bir buçuk metreyi aştığı kayak merkezi, şu sıralar nevruz tatilinde olan İranlı kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

İran'dan otobüslerle ilçeye gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında uzun pistlerde kayak yaptı.

Son günlerde yoğun kar alan kayak merkezinde sezonun nisan ortalarına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

"SEZON BAŞI GİBİ KAR YAĞIŞI VAR"

İranlı tur operatörü Hamit Çarkcı, AA muhabirine, Sarıkamış Kayak Merkezi'ne İranlı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Sarıkamış'ta Nevruz Bayramı'nı da kutladıklarını ifade eden Çarkcı, "Baharın gelmesiyle çok güzel bir kar yağışı var. Getirdiğimiz misafirlerle beraber kristal kar üzerinde kayağın keyfini çıkartıyoruz. Sezon sonu ama maşallah sezon başı gibi kar yağışı var. Herkesi bekliyoruz, her şey şahane." diye konuştu.

İranlı turist Yasaman Raşidi de İran'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine kayak yapmak için geldiğini anlatarak, "Nevruz Bayramı için buraya geldik, kayak yapıyoruz. Çok güzel kar yağıyor, nevruzu kutladık, şimdi kayağın keyfini yaşıyoruz. Pistler, tesisler her şey çok güzel." dedi.

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Kars Sarıkamış kayak nevruz bayramı

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