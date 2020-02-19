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  4. İranlı ve Türk ressam aynı sergide bir araya geldi

İranlı ve Türk ressam aynı sergide bir araya geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Ressam ve yazar Hasan Aydın ile İranlı ressam Akbar Akbari ve öğrencilerinin düzenlediği ‘Barış ve Dostluk Sergisi’ Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye alanında açıldı.

Ressam ve yazar Hasan Aydın ile İranlı ressam Akbar Akbari ve öğrencilerinin düzenlediği ‘Barış ve Dostluk Sergisi’ Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye alanında açıldı. 28 Şubat’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergi, ilk gününde yoğun ilgi gördü.
Müzik dinletisi ile başlayan serginin açılışında Hasan Aydın, ‘Gökkır’ın Bahar Dansı’ ve ‘Vapur Dediğin’ isimli kitaplarını okurları için imzaladı. Ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, ressam ve yazar Hasan Aydın ile İranlı ressam Akbar Akbari’ye üzerinde Kartal Belediyesi logosu bulunan çini desenli tabak hediye etti.
Sergi açılışında konuşan İranlı ressam Akbar Akbari, “Bu sergide 62 sanatçının eseri vardır. Biz isim olarak Barış ve Dostluk ismini bu sergiye koyduk. Bugün burada sanatçılar izleyiciler için canlı performans yapıyorlar. Arkadaşlar burada yağlı boya ve sulu boya çalışmaları yapıyorlar. Biz bu sergi için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Başkan yardımcılarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Emekli öğretmen olan Hasan Aydın ise emekli olduktan sonra resim yapmaya başladığını belirterek, “İranlı Akbar Akbari ile İstanbul’da tanıştık. İstanbul’u gezdik kendisiyle böyle bir dostluğumuz oldu. Kendisi İstanbul’da bir sergi açmak istediğini söyledi ben de ilgilendim. Kartal Belediyesinden sergi için gün aldım. Öğrencileri ile birlikte ressam arkadaşlarıyla geldiler birlikte sergi açtık” diye konuştu.

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