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İranlı yönetmen Majid Majidi, "Bozok Film Festivali" için Yozgat'a geldi

18.10.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı yönetmen Majid Majidi, "Bozok Film Festivali" için Yozgat'a geldi

İranlı yönetmen, yapımcı ve senarist Majid Majidi, Yozgat'ta bu yıl ilk kez düzenlenecek "Bozok Film Festivali"ne katılmak için kente geldi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, yarın başlayacak Bozok Film Festivali öncesinde kente gelen İranlı yönetmen Majid Majidi ile valilikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Polat, 4 kategoride düzenlenen festivalde 250'nin üzerinde filmin değerlendirileceğini söyledi.

İranlı Yönetmen Majidi de Yozgat'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yozgat'ın küçük bir şehir olmasına rağmen üniversitede sinema bölümünün bulunmasına sevindiğini aktaran Majidi, "Türkiye'de yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Faysal Soysal beğendiğim, gördüğüm yapımcılar." dedi.

Majidi, sinemanın ekonomiden olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Maalesef bu şöyle bir sorun yaşatıyor. Televizyonlarda diziler daha fazla öne çıkıyor ve dizileri, genelde halkın gerçek yaşamından ve kültüründen biraz uzak buluyorum." diye konuştu.

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