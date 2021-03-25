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Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Tamer Karadağlı'nın sevgilisinin biyografisi

25.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı bilinen genç müzisyen Iraz Yıldız'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Çocuklar Duymasın dizisiyle Türk halkının kalbinde yer eden ve pek çok projede yer alan Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Iraz Yıldız'ın biyografisi...

Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Tamer Karadağlı'nın sevgilisinin biyografisi

53 yaşındaki ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı bilinen genç müzisyen Iraz Yıldız'ın hayatı sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki pek çok önemli projede yer alan ve Çocuklar Duymasın dizisiyle Türk halkının kalbinde yer eden Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

24 yaşında olan ve 1997 senesinde dünyaya gelen Iraz Yıldız, piyano çalışmalarına henüz 6 yaşındayken Çağla Çoker ile başlamıştır. 2006-2009 seneleri arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başlamıştır. 2007 senesinde Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 senesinde Sofya’da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı sene Mersin'de düzenlenmiş olan 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda ise Mansiyon Ödülü kazanmıştır. 2009 senesinde Uluslararası Müzik Festivali’ne davet edilmiş ve yine aynı sene 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'ne çıkmıştır.

MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katılmış ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirmiştir. 2010 senesinde “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında pek çok konser vermiş olan Iraz Yıldız, Bodrum D-Marin Turgut Reis 6.Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katılım sağlamıştır.

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2012 senesinde İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından duzenlenen Müzik Festivali'nde Prof.Muhiddin Dürrüoğlu ile beraber Schubert Fantasie, 2013 Mayıs ayında Borusan Quartet ile Tonhalle (Zurich) ve Bilkent Konser Salonu'nda Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Kentet'ini seslendirmiştir. Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından desteklenen Iraz Yıldız, çalışmalarını 2010 senesinden itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Gülnara Aziz ile devam ettirmiştir. 2013 senesinde ise çalışmalarını Prof.Ersin Onay ‘ın sınıfında sürdüren Iraz Yıldız ,2015'te Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
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