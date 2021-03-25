Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Tamer Karadağlı'nın sevgilisinin biyografisi

53 yaşındaki ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı bilinen genç müzisyen Iraz Yıldız'ın hayatı sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki pek çok önemli projede yer alan ve Çocuklar Duymasın dizisiyle Türk halkının kalbinde yer eden Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

24 yaşında olan ve 1997 senesinde dünyaya gelen Iraz Yıldız, piyano çalışmalarına henüz 6 yaşındayken Çağla Çoker ile başlamıştır. 2006-2009 seneleri arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başlamıştır. 2007 senesinde Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 senesinde Sofya’da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı sene Mersin'de düzenlenmiş olan 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda ise Mansiyon Ödülü kazanmıştır. 2009 senesinde Uluslararası Müzik Festivali’ne davet edilmiş ve yine aynı sene 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'ne çıkmıştır.