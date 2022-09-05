Ireland Baldwin saçlarını üçe vurdurdu! Son hali olay oldu

Alec Baldwin’in Kim Basinger'dan dünyaya gelen büyük kızı Ireland Baldwin sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Ezber bozan paylaşımlar yapan ve sosyal medyasında kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen model radikal bir karar aldı.

Üçe vurdurduğu saçlarıyla herkesi şoke eden Baldwin, "Bana bir şey yapmayacağımı söyleme çünkü yapacağım" notunu düşerek yeni imajını paylaştı.

Ünlü model açıklamasında "17 yaşımdan beri saçlarım yıllarca ağartıcı, modelleme ve saçmalıklarla mahvoldu. Yeniden başlatma/yenileme için çok geçti. Bunu hep yapmak istemişimdir ama hep korkmuşumdur. Artık başkalarının ne düşündüğü umrumda değil, kendimi her zamankinden daha güzel hissediyorum" dedi.

Ireland Baldwin'e annesinden de destek yorumu gecikmedi. Basinger yorumunda "Bu benim bebeğim… Sakın bir şey yapmamasını söyleme… çünkü yapacak… Buna şahidim ve yıllardır öyleyim… Tek kelimeyle güzel” dedi.



