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Ireland Baldwin üzerine fazlasıyla küçük gelen bikinisiyle poz verdi

05.08.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in 26 yaşındaki kızı Ireland Baldwin son derece iddialı bir paylaşımda bulundu. Model olan Baldwin üzerine fazlasıyla küçük gelen bikini üstüyle selfie çekip paylaştı. Modeli görenler "Son derece seksi" dedi.

Ireland Baldwin üzerine fazlasıyla küçük gelen bikinisiyle poz verdi

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin de babası gibi ünlü. Model olan ve kıvrımlı hatlarıyla ön plana çıkan Ireland Baldwin yine sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde ‘tamamen bilinçsiz olduğu bir anda tecavüze uğradığını itiraf eden model bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söylemişti. Açıklamasıyla gündem olan Baldwin o kötü günleri geride bıraktığını da söylemişti.

Ekran Alıntısı

Bir süredir sevgilisiyle tatilde olan Ireland Baldwin yine iddialı bir paylaşıma imza attı. Üzerine oldukça küçük gelen bikinisiyle poz veren model hayranlarından beğeni topladı.

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Ireland Baldwin
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