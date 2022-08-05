Ireland Baldwin üzerine fazlasıyla küçük gelen bikinisiyle poz verdi

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin de babası gibi ünlü. Model olan ve kıvrımlı hatlarıyla ön plana çıkan Ireland Baldwin yine sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde ‘tamamen bilinçsiz olduğu bir anda tecavüze uğradığını itiraf eden model bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söylemişti. Açıklamasıyla gündem olan Baldwin o kötü günleri geride bıraktığını da söylemişti.

Bir süredir sevgilisiyle tatilde olan Ireland Baldwin yine iddialı bir paylaşıma imza attı. Üzerine oldukça küçük gelen bikinisiyle poz veren model hayranlarından beğeni topladı.



