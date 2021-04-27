Ireland Baldwin yine şaşırtmadı! Kısa hırkasıyla garip poz

Geçtiğimiz günlerde sadece 45 dakika iki çocukla vakit geçiren Ireland Baldwin ağzının ve burnunun kanlar içinde kaldığı hali paylaşarak bu işte çok da başarılı olmadığını göstermişti.

Ünlü model Ireland Baldwin çocukları arkadaşlarına teslim ettikten sonra doğayla iç içe bir tatil için harekete geçti. İddialı pozlar paylaşmayı seven ünlü model doğadan kareler paylaşırken araya sadece vücudunun olduğu bir fotoğrafı da sıkıştırdı.

Kısacık hırkasının altına hiçbir şey giymeyen Baldwin hayranlarının yine dikkatini çekmeyi başardı. Bazı takipçileri ise bu kadar özel kareleri paylaşmasını eleştirerek bu paylaşımı gereksiz buldu.

