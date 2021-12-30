İrem Derici 2022 hedefini açıkladı: Alacaksın kaşarı rendeleyeceksin karnımda!

Hem aşk hayatı hem girdiği polemikler hem de cesur tarzıyla gündemden düşmeyen İrem Derici yeni yıl hedeflerini açıkladı.

2021 yılının kendisi adına çok iyi geçtiğini ifade eden İrem Derici, "Bu yıl çok iyi geçti. Haftada en az 3-4 konser verdim. Çok iyi tatil yaptım. Çeşme'nin altını üstüne getirdim. Sevdim, sevildim. Yedim, içtim, gezdim. Hayatımın en iyi yılıydı. 2022 demek ki kötü geçecek. Yeni yılı Konya’da bir otelde karşılayacağım. Bir gün önce de Elazığ'dayım. Her an tetikte olun" dedi.

Gülşen ve Hande Yener gibi iddialı sahne kıyafetleriyle de gündeme gelen İrem Derici Posta'dan Ali Keser'e açıklamasında "Kim ne istiyorsa onu giysin" dedi.

"EN BÜYÜK HIRSIM" DEDİ

Bir dönem sağlığını kaybedecek derecede zayıflayan İrem Derici hedefini de açıkladı. Derici açıklamasında "Mart ayında 35 yaşıma gireceğim. Ocakta deli gibi spora başlayacağım. Bir vücut yapayım donla çıkacağım sahneye. Kim ne diyorsa desin, hiç de umurumda değil. Bu sene en büyük hırsım kas yapmak. Alacaksın kaşarı rendeleyeceksin karnımda. Öyle bir kas yapacağım" dedi.

