Usta tiyatrocu Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden, 2013 yılında hayatını kaybeden Nejat Uygur'un eşi usta tiyatrocu Necla Uygur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Acı haberi Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. Uygur, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
''Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir''