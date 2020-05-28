İrem Derici adliyeye koştu! Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında flaş karar

Bir süredir Seren Serengil ve Bircan Bali'nin hedefinde olan İrem Derici, dün akşam sosyal medya hesabından ‘Adliyeler açıldı’ notuyla, mahkeme kararını paylaştı. Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı.

Bu karara göre ünlü sunucular 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.

Seren Serengil, daha önce İrem Derici ‘ye ”Sen sanatçı değilsin. Basit, avam ve kalitesizsin” ifadelerini kullanmıştı. Derici ise Serengil'in üstsüz pozlarına gönderme yaparak eski haberleri paylaşmıştı.

Serengil ve Bali’ye karşı önleyici tedbir kararı aldıran ünlü şarkıcıya Serengil’den cevap gecikmedi…

Ünlü oyuncu Hülya Avşar’ın geçmişte söylediği sözleri hatırlatan Serengil şöyle dedi: “Hülya, zirveye çıktıkça uğraşanın aşağı çekmek isteyenin çok olacak ama sen konsantreni bozma. Ben bir laf atardım bin lapin atlardı, ben kazanırdım, onlar konuşurdu demişti… Her lafının altına imzamı atıyorum, izindeyim” dedi.