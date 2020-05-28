MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici adliyeye koştu! Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında flaş karar

İrem Derici adliyeye koştu! Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

Seren Serengil ve Bircan Bali ile kavgalı olan İrem Derici, yasaklar kalkar kalkmaz adliyeye başvuruda bulundu. Derici yaptığı suç duyurusunu hesabından paylaştı...

İrem Derici adliyeye koştu! Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında flaş karar

Bir süredir Seren Serengil ve Bircan Bali'nin hedefinde olan İrem Derici, dün akşam sosyal medya hesabından ‘Adliyeler açıldı’ notuyla, mahkeme kararını paylaştı. Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı.

Bu karara göre ünlü sunucular 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.

irem-1

Seren Serengil, daha önce İrem Derici ‘ye ”Sen sanatçı değilsin. Basit, avam ve kalitesizsin” ifadelerini kullanmıştı. Derici ise Serengil'in üstsüz pozlarına gönderme yaparak eski haberleri paylaşmıştı.

Seren Serengil ve Bircan Bali ile İrem Derici birbirine girdi! Olay açıklamalarSeren Serengil ve Bircan Bali ile İrem Derici birbirine girdi! Olay açıklamalar

Serengil ve Bali’ye karşı önleyici tedbir kararı aldıran ünlü şarkıcıya Serengil’den cevap gecikmedi…

seren

Ünlü oyuncu Hülya Avşar’ın geçmişte söylediği sözleri hatırlatan Serengil şöyle dedi: “Hülya, zirveye çıktıkça uğraşanın aşağı çekmek isteyenin çok olacak ama sen konsantreni bozma. Ben bir laf atardım bin lapin atlardı, ben kazanırdım, onlar konuşurdu demişti… Her lafının altına imzamı atıyorum, izindeyim” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son hali ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Sinan Özen'in bebeği altıncı kez ameliyat oldu! 'Maalesef kritik...'

Minik bebeği yine ameliyat oldu! 'Maalesef kritik...'

Acun Ilıcalı Netflix'e rakip mi oluyor? Ilıcalı'dan dijital yayın platformu açıklaması

Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip mi oluyor?

Acun Ilıcalı'dan Survivor'un eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında açıklama! Survivor'a geri dönecek mi?

Acun Ilıcalı'dan Taner Tolga Tarlacı açıklaması!

Survivor'da Cemal Can ile görüşen Danla Bilic, Yasin'e kızdı: Hesabınla vedalaş

Survivor Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kadınlar ve erkeklerde sembolü kimler kazandı?

Survivor'da ödülü kazanan belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.