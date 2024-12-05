MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici alkolü fazla kaçırdı yardımcısı arabaya bindirmekte zorlandı! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca... Bomba tepki

İrem Derici alkolü fazla kaçırdı yardımcısı arabaya bindirmekte zorlandı! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca... Bomba tepki

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.12.2024 08:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıları, dansları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici bu defa alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu. Ünlü ismi yardımcısı arabaya bindirmekte zorlandı. İrem Derici, Hasan Can Kaya yakıştırmasını duyunca kendini tutamadığı. Derici'nin verdiği tepki kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İrem Derici alkolü fazla kaçırdı yardımcısı arabaya bindirmekte zorlandı! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca... Bomba tepki

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu.

İREM 1

Bir mekan çıkışı görüntülenen İrem Derici'yi yardımcısı arabaya bindirmek istedi ama araca binmeden muhabirlerle sohbet etmeyi tercih etti.

irem 2

'BENİ BİRİYLE YAKIŞTIRIN...'

'Beni biriyle yakıştırın ve haber yapın tamam mı?' diyen İrem Derici Hasan Can yakıştırmasını duyunca kendini tutamadı. Muhabirin 'Hasan Can Kaya' demesi üzerine Derici 'Allah belanı vermesin hadi' diyerek kızdı.

İREM 3

İrem Derici bu tepkisi ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Derici daha sonra ise arabasına bindi ve oradan uzaklaştı.

İREM 4

Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Hasan Can Kaya Konuşanlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor! Bugün deponuzu doldurmayın (5 Aralık akaryakıt fiyatları)

Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor! Bugün deponuzu doldurmayın (5 Aralık akaryakıt fiyatları)

Konum paylaşımı ile ilgili gündem yaratacak düzenleme!

Konum paylaşımı ile ilgili gündem yaratacak düzenleme!

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.