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İrem Derici'den Cem Belevi'ye göndermeli paylaşım! "Sırta saplanan bıçakları satsak..."

03.06.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Cem Belevi'yle yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan İrem Derici'den ünlü şarkıcıya arka arkaya imalı paylaşımlar gelmişti. Derici, bu kez kendisini Nergis Nesrullayeva ile aldattığı söylenen Cem Belevi'ye yeni bir göndermeli paylaşımda daha bulundu.

İrem Derici'den Cem Belevi'ye göndermeli paylaşım! "Sırta saplanan bıçakları satsak..."

Cem Belevi ve İrem Derici arasında yaşanan gerilim magazin gündemini son dönemde sıkça meşgul etmişti. Ünlü şarkıcıyı Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi ise konu hakkında "Kendisini aldatmadım" açıklamasında bulunmuştu.

İREM DERİCİ'DEN CEM BELEVİ'YE İMALI PAYLAŞIM!

Cem Belevi'nin "Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum, yok aldatma..." sözlerine karşılık İrem Derici sinirlenmiş ve farklı göndermelerde bulunmuştu.

"ALLAH BELASINI VERSİN" DEMİŞTİ

Derici, son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı bir konser kesitiyle eski sevgilisine göndermede bulunmuştu.

Şarkıcının paylaştığı videoda İrem Derici 'Acemi Balık' şarkısınının "Beni kalbimden vuranlar var ya" sözlerini söylediği duyulmuştu. Konserden bir seyircinin ise bağırarak "Allah belasını versin" demesi dikkat çekmişti.

"SIRTA SAPLANAN BIÇAKLARI SATSAK..."

Derici bu kez konserde çekildiği sırt dekolteli bir pozunu paylaştı. Şarkıcı paylaşımına ise "Napıyorduk sırta saplanan bıçakları satsak ev mi alıyorduk?" notunu ekledi.

SEDA SAYAN'DAN DA BEĞENİ GELDİ

Derici'nin bu imalı paylaşımına ise Seda Sayan ve pek çok ünlüden yorum ve beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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