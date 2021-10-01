İrem Derici'den olay küfür! Takipçilerini ikiye böldü

İrem Derici “Harbiye Yıldızlı Geceler” konser serisi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserine çıktı. Provaları iki ay süren konseri için 150 kişilik bir ekiple çalışan İrem Derici, 24 şarkılık bir repertuvar hazırladı.

Görsel şovlar ve sahnesi için büyük para harcadığını, sahneden kazandığını yine işine yatırdığını anlatan Derici açıklamasında “450 bin lira harcadım. Ben hiçbir zaman yatlar, katlar, kolunda pırlantalar, altımda son model arabalar bir tip olmadım. Yıllardır aynı arabayı kullanıyorum. Pandemiden sonra çıktığım tüm sahne ve konser paralarımı, üzerine cebimden de koyup buraya yatırdım. Bunu yapmazsam rahat uyuyamam, bu benim işime saygımdır.” demişti.

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Derici son olarak konser günü ettiği küfürle tartışma yarattı. Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin ekibine "Hazır mıyız arkadaşlar akşam a..... ortalığın?" diye seslenişi olay oldu.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Snob Magazin'in haberine göre kimisi, "Eskiden Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Neşet Ertaş gibi kaliteli müzik insanları vardı. Şimdi ortalık böyle popçulara kaldı" diyerek sitem etti. Kimisi de, "İrem doğal davranmış. Bence yanlış yok" dedi.

Derici dün gerçekleşen Buket Aydın'ın programından yaptığı bir paylaşımda da genel olarak eleştirilere bir yanıt vermiş gibi oldu. Derici "Şahsen ben kimseye örnek olma zorunluluğu hissetmiyorum" dedi.



