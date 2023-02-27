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İrem Derici’den sevgilisiyle romantik poz! Survivor’ın yıldızı ile aşka geldi

27.02.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkları ve şarkıları ile adından sık sık söz ettiren İrem Derici’nin geçtiğimiz günlerde Survivor’ın yıldızı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Derici sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

İrem Derici’den sevgilisiyle romantik poz! Survivor’ın yıldızı ile aşka geldi

Cem Belevi ile ayrılığı çok konuşulan İrem Derici “At gibi aşığım” demiş ancak kime aşık olduğunu açıklamamıştı. Derici’nin Survivor’ın eski yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü ismin sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflara adeta yorum yağdı.
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Derici, Amsterdam tatilinden fotoğraflarını “Aşırı sürpriz sonlu Amsterdam dump” sözü ile paylaştı ve takipçilerinden yorum yaparken mesajlarına nazar boncuğu eklemelerini istedi.
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Ünlü ismin fotoğrafına takipçileri “Yeni erkek arkadaşın mı?”, “Kısa sürmez inşallah”, “Aşk kadın” yorumunda bulundu. Bazı takipçileri ise Derici’yi “Ülke yangın yeri depremden ne hale geldi. Bizim ünlülerin storyler!”, “Biraz farkındalık biraz saygı” diyerek eleştirdi.
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Demet Akalın da fotoğrafa kayıtsız kalamadı ve “Resim koyma dedikten 2 saat sonra İrem” yorumunu paylaştı.
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İrem Derici Atakan Işıktutan sosyal medya Cem Belevi sevgilisi

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