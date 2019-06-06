İrem Derici'den şoke eden itiraf: Sadece domatesle beslenip...

Bir dönem 42 kiloya kadar düşen ve anoreksiya tedavisi gören İrem Derici, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

İrem Derici 42 kiloya kadar düştüğü dönemi anlattı.

İşte Derici'nin samimi açıklamaları:

"Su şişesi açamıyordum, evimin kapısını açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. Sadece domatesle besleniyordum. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum. 1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. Sesim gider diye korkmadım, ölürüm diye bir korkum da yoktu. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu.

Yoğun bakıma düşene kadar tedavi olmadım. Psikolojik tedavi görmeyi reddettiğim için bu hallere düştüm. Çok korkunç günler geçirdim. Beden düzeldi tamam ama kafa o kadar bozuldu ki… 35 kişilik ekibim var. Hadi ben çalışmadım, hazırdan yerim. Bana yıllarca emek veren ekibim var… Bütün konserler tek tek iptal oldu."

