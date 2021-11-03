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İrem Derici'den şoke eden küfür! "Çirkin değil, daha çirkin" yorumunu affetmedi

03.11.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı polemik nedeniyle konuşulan şarkıcı İrem Derici, bu kez kendisine çirkin diyen bir takipçisine ettiği küfürle gündeme geldi. İrem Derici, Twitter'dan kendisiyle ilgili 'Bebek'te İrem Dericisi'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin' diyen takipçisine küfür ederek, '... salağı, 4 gündür Kapadokya'dayım ben' dedi.

İrem Derici'den şoke eden küfür! "Çirkin değil, daha çirkin" yorumunu affetmedi

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan şarkıcıların başında yer alan İrem Derici, yaptığı her açıklamayla konuşulmayı başaran bir isim. Derici 'Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin' yorumuna verdiği cevapla sosyal medya gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde konser öncesi görüntüleriyle epey konuşulan ve burada ettiği küfür sebebiyle Demet Akalın ile de karşı karşıya gelen Derici, şimdi de bir takipçisine verdiği yanıtla gündemi meşgul ediyor.

Twitter'da Mehmed isimli bir kullanıcı, 'Bebek'te İrem Derici'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin :D' yorumunda bulununca İrem Derici buna sessiz kalmayarak, takipçisine ağzına geleni söyledi.

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Derici, bu yoruma yanıt olarak, '... salağı 4 gündür Kapadokya'dayım ben' dedi.

Derici'nin cevabı kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.


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İrem Derici
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sorsan sanatçı işte.

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