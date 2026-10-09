Ceylan Ertem telif gelirlerini oraya yatırdı! İçini elleriyle hazırladı

Ceylan Ertem, hayvanlara olan sevgilisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ertem, köpeklerinin daha konforlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için özel bir konteyner ev kurdurdu. Ünlü şarkıcı, süreci takipçileriyle paylaştı.

Ertem, kazandığı telif gelirlerini nasıl değerlendirdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Ceylan'ın telifleri nereye gidiyor?" sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Buyrun... Belki kendime ev alamadım ama çociklerime aldım" ifadelerini kullandı. Konteyner evin içerisinde köpekler için hazırlanan yataklar, renkli örtüler ve oturma alanları dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, paylaşımının sonunda takipçilerine de seslendi: ''Onlara güzel, güvenli bir hayat verebilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Siz de bu zor günlerde bir tanesini bile kurtarıp yuva olsanız, ne şahane olur.''

Bahçesine yerleştirilen konteyner evin içini de köpeklerinin ihtiyaçlarına göre düzenleyen Ertem, yataklardan bakım malzemelerine kadar pek çok eşyayı yeni yuvalarına taşıdı.

Hazırlık sürecini anlatan şarkıcı, "Dün geldi; hemen temizleyip yataklarını yerleştirdim. Bize de bir iki koltuk. Tarakları, bakım malzemeleri, mendilleri, halıları da yerlerini aldı efenim. Daha süslemelerim bitmedi elbet" dedi.