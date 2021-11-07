İrem Derici derin dekoltesini paylaştı: Memem düştü mü...

Sosyal medyanın en aktif ve en cesur isimlerinden olan ünlü şarkıcı İrem Derici, paylaşımlarıyla hayranlarından beğeni topluyor.

Geçtiğimiz günlerde dudaklı dışında neredeyse her yerinde estetik olduğunu samimi şekilde anlatan Derici iddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çekti.

Zaman zaman ettiği küfürlerle de gündeme gelen Derici elbisesiyle ilgili duygularını da gizlemedi. Derici göğüs dekoltesiyle dikkat çeken elbisesini paylaşarak "Memem düştü mü düşecek mi derken şahane bi' sahne yaptık" yorumunda bulundu.



