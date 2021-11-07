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İrem Derici derin dekoltesini paylaştı: Memem düştü mü...

07.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her açıklaması her paylaşımı olay olan İrem Derici, İzmir konseri için yine iddialı bir elbise seçti. Derici derin göğüs dekoltesiyle ilgili yorumuyla ise sosyal medyada takipçilerinin dikkatini çekti.

İrem Derici derin dekoltesini paylaştı: Memem düştü mü...

Sosyal medyanın en aktif ve en cesur isimlerinden olan ünlü şarkıcı İrem Derici, paylaşımlarıyla hayranlarından beğeni topluyor.

Geçtiğimiz günlerde dudaklı dışında neredeyse her yerinde estetik olduğunu samimi şekilde anlatan Derici iddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çekti.

Zaman zaman ettiği küfürlerle de gündeme gelen Derici elbisesiyle ilgili duygularını da gizlemedi. Derici göğüs dekoltesiyle dikkat çeken elbisesini paylaşarak "Memem düştü mü düşecek mi derken şahane bi' sahne yaptık" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı


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İrem Derici
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