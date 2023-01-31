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  4. İrem Derici Dua Lipa'nın giydiği o elbiseyi giydi! "Bana daha çok yakıştı meme gücü"

İrem Derici Dua Lipa'nın giydiği o elbiseyi giydi! "Bana daha çok yakıştı meme gücü"

31.01.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici Dua Lipa'nın giydiği elbisenin benzerini giydi. Sosyal medyada "Kime daha çok yakıştı?" anketine de kayıtsız kalamayan Derici "Bana daha çok yakıştı meme gücü" dedi.

İrem Derici Dua Lipa'nın giydiği o elbiseyi giydi! "Bana daha çok yakıştı meme gücü"

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici yine gündem oldu. Derici şimdi de giydiği bir elbise ile dikkat çekti.

Dua Lipa’nın geçtiğimiz Grammy gecesinde giydiği Versace imzalı elbisenin neredeyse aynısını Tolga Çam, İrem Derici için dikip, hazırladı.

İki şarkıcı için "Hangisine çok yakışmış?" anketi düzenlendi. İrem Derici bu anketi hemen paylaşıp "Bana daha çok yakıştı meme gücü" yorumunda bulundu.

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Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi" Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"

Silikonlarına dair yorumlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici daha önce "Bunlara bunlara 4 bin euro verdim" demişti.

irem

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Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"
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Dua Lipa İrem Derici sosyal medya ele gecesi

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