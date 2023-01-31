İrem Derici Dua Lipa'nın giydiği o elbiseyi giydi! "Bana daha çok yakıştı meme gücü"

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici yine gündem oldu. Derici şimdi de giydiği bir elbise ile dikkat çekti.

Dua Lipa’nın geçtiğimiz Grammy gecesinde giydiği Versace imzalı elbisenin neredeyse aynısını Tolga Çam, İrem Derici için dikip, hazırladı.

İki şarkıcı için "Hangisine çok yakışmış?" anketi düzenlendi. İrem Derici bu anketi hemen paylaşıp "Bana daha çok yakıştı meme gücü" yorumunda bulundu.

Silikonlarına dair yorumlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici daha önce "Bunlara bunlara 4 bin euro verdim" demişti.



